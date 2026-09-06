सागर में जहरीली शराब से 10 की मौत: कुछ ही देर में अकड़ने लगे हाथ-पैर, शरीर पर पड़े नीले निशान; दहला देगी कहानी

उजड़ गए हंसते-खेलते परिवार

मृतकों में शामिल कई लोग विवाहित थे और अपने पीछे छोटे बच्चों तथा रोते-बिलखते परिजनों को छोड़ गए हैं। एक के बाद एक 10 मौतों की सूचना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें नौराज, घूघरा खुर्द और आसपास के गांवों में जांच व सर्च अभियान चला रही हैं। इलाके में स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

नौराज की सुनसान गलियां, घरों में पसरा मातम और उजड़ते परिवार अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की बिक्री के दावों और प्रशासनिक निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है।