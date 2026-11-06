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धनतेरस पर बन रहा खास संयोग! खरीदारी से पहले जान लें शुभ मुहूर्त
धन, आरोग्य और समृद्धि का पर्व धनतेरस शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस पर शुक्रवार और हस्त नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को माता लक्ष्मी का प्रिय वार माना जाता है, जबकि हस्त नक्षत्र कला, कौशल, व्यापार और क्रय-विक्रय से जुड़े कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और अन्य उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी के साथ माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व रहेगा।
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