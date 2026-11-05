महाकाल के द्वार पर संतों का अनादर: अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी बोले- सीएम और दिल्ली तक करूंगा शिकायत

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के आंगन में दर्शन करने पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत डॉ. रवींद्र पुरी महाराज के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई, जिससे संतों के बीच गहरा आक्रोश फैल गया है। मंदिर में चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर हुए दुर्व्यवहार के बाद महाराज ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और दिल्ली में शीर्ष स्तर पर इसकी शिकायत दर्ज कराने की बात कही है।

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