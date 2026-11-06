राकेश अग्रवाल हत्याकांड: अस्पताल से सीधे आरोपी को बंगले पर ले गई एसआईटी, हत्या में इस्तेमाल ब्लेड जब्त

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को अहम साक्ष्य मिला है। मुठभेड़ में घायल आरोपी वरुण कुमार वाल्मिक को हमीदिया अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) घटनास्थल पर लेकर पहुंचा। आरोपी ने पुलिस की मौजूदगी में उस स्थान की पहचान कराई, जहां हत्या के बाद भागते समय उसने गला रेतने में इस्तेमाल किया गया ब्लेड फेंका था। पुलिस ने बंगले की चाहरदीवारी के पास से ब्लेड बरामद कर जब्त कर लिया है। आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी होने के कारण उसे सहारे से रातीबड़ के सूरज नगर स्थित घटनास्थल तक ले जाया गया।

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