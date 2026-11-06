इंदौर: धनतेरस पर दस लाख रुपये के नए नोटों से हुआ अन्नपूर्णा मंदिर के गर्भगृह का श्रृंगार

इंदौर के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर को दीपावली के अवसर पर नए नोटों से सजाया गया है। यह सजावट भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर साल की परंपरा के अनुसार इस बार भी मंदिर के गर्भगृह का करीब 10 लाख रुपए के नोटों से श्रृंगार किया गया है।

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धनतेरस पर नोटों से श्रृंगार पूरा होने के बाद मां अन्नपूर्णा का दरबार शुक्रवार सुबह भक्तों के लिए खोल दिया गया। नोटों को उनके रंगों के हिसाब से सजाया गया है, जिससे गर्भगृह बेहद आकर्षक नजर आ रहा है।

मंदिर के स्वामी जयेन्द्रानंद गिरि ने बताया कि मंदिर में पिछले पांच दिनों से सजावट की जा रही थी। धनतेरस पर 10, 20, 100, 200 और 500 रुपए के नए नोटों से गर्भगृह का श्रृंगार किया गया। मंदिर के भक्तों ने मिलकर पूरे दरबार को सजाया। ये नोट भक्तों द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

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दीपावली तक रहेगा नोटों का श्रृंगार

मंदिर में अगले तीन दिन यानी दीपावली तक नोटों का श्रृंगार रहेगा। इसके बाद ये नोट भक्तों को बरकत के स्वरूप में लौटा दिए जाएंगे। भक्त इन नोटों को संभालकर रखते हैं। करीब 60 साल पुराना अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर की पहचान है। तीन साल पहले 20 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था।