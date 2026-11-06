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एमपी: 7 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पांच दिन चलेगी कार्यवाही; हंगामेदार रहने के आसार

Fri, 06 Nov 2026 05:28 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 06 Nov 2026 05:28 PM IST
सार

मध्यप्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने के आदेश के बाद सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी हो गई हैं। इस बार जहरीली शराब से मौतों, पुलिस निरीक्षक की मौत, खाद संकट और बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं, सरकार अनुपूरक बजट सहित कई विधायी कार्य सदन में पेश करेगी।
 

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MP Assembly Winter Session to Begin December 7, Five-Day Session Likely to Witness Stormy Debates
एमपी विधानसभा सत्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। पांच दिन तक चलने वाला यह सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के अनुसार, विधानसभा का सत्र सोमवार, 7 दिसंबर से शुरू होगा। इस बार शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों और अवैध शराब के कारोबार के कारण पुलिस निरीक्षक की मौत का मामला सदन में उठ सकता है। इसके अलावा खाद की किल्लत और किसानों को हो रही परेशानी भी विपक्ष के निशाने पर रहेगी। प्रदेश में बिना सूचना बिजली कटौती का मुद्दा भी कांग्रेस उठा सकती है।
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वहीं, सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने का मामला भी सदन में गूंजने की संभावना है। अलग-अलग विभागों के चयनित उम्मीदवार लंबे समय से नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष इन आंदोलनों के जरिए सरकार से जवाब मांग सकता है।
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सरी ओर, सरकार की ओर से सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किए जाने की तैयारी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े विधेयक और अन्य विधायी कार्य भी सदन में रखे जाएंगे। पांच दिन के इस सत्र में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और अन्य संसदीय कार्यों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर बहस होने की संभावना है।

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