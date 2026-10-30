{"_id":"6ae422fd39b753a5140555b6","slug":"video-weather-changes-in-lucknow-mercury-drops-amid-light-showers-2026-10-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में बदला मौसम, हल्की फुहारों के बीच गिरा पारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में आसमान में बादल छाए हुए हैं। हवाओं के साथ हल्की-हल्की फुहारें पड़ रही हैं। लोगों को दिन में भी अब ठंड का एहसास होगा चक्रवात का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, अभी एक दो दिन इसी तरह हल्की-हल्की पानी की फुहारें पड़ सकती हैं। तेज बरसात भी होने की संभावना है।

... और पढ़ें