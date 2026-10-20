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Video:वजीरगंज में तैयार हो रहे रावण के पुतले, ई-रिक्शा से ले जा रहे लोग

Akash Dwivedi

Updated Tue, 20 Oct 2026 03:03 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 03:03 PM IST







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पुरानी बांस मंडी, थाना वजीरगंज के पास सड़क किनारे रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। दशहरे पर घरों के आसपास और मोहल्लों में रावण दहन के लिए लोग इन पुतलों को खरीदकर ले जा रहे हैं। पुतलों को ई-रिक्शा पर लादकर गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। ... और पढ़ें

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