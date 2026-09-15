Video: विदुषी सीता मिश्रा सेवा सम्मान समारोह में बोले एमएलसी पवन सिंह चौहान

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हिंदी संस्थान के निराला सभागार में समाजसेवी एवं शिक्षाविद् विदुषी सीता मिश्रा की जयंती पर ‘विदुषी सीता मिश्रा सेवा सम्मान’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एमएलसी पवन सिंह चौहान ने संबोधित किया। उन्होंने विदुषी सीता मिश्रा के समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को याद किया। समारोह में लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर चर्चा की गई।

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