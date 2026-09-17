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VIDEO: तेज धूप और उमस ने किया बेहाल, लखनऊ में सुबह से ही तेज रही धूप

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 17 Sep 2026 02:51 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 02:51 PM IST







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राजधानी लखनऊ में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है और उमस से लोग बेहाल दिखे। यह तस्वीर है लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस की जहां पर छात्र-छात्राएं धूप से बचाव करते नजर आए। ... और पढ़ें

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