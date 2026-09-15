Lucknow News: एनएसई के आईपीओ से निवेशकों को मिलेगा कमाई का मौका
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:44 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:44 PM IST
विज्ञापन
(फोटो)
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। एनएसई के बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर रामकृष्णन ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ 17 सितंबर को खुलेगा और 21 सितंबर को बंद होगा। एक रुपये अंकित मूल्य वाले शेयर का मूल्य दायरा 1,700 से 1,785 रुपये तय किया गया है। वह मंगलवार को गोमती नगर स्थित होटल हयात में आयोजित कार्यक्रम में निवेशकों को आईपीओ की जानकारी दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि निवेशक न्यूनतम आठ शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। इसके बाद आठ के गुणक में बोली लगानी होगी। एंकर निवेशकों के लिए बोली 16 सितंबर को लगेगी। आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है, जिसमें मौजूदा शेयरधारक 12.64 करोड़ शेयर बेचेंगे।
कार्यक्रम का उद्देश्य निवेशकों को आईपीओ की प्रक्रिया, शर्तों और बोली लगाने के तरीके की जानकारी देना था। रामकृष्णन ने एनएसई की बाजार में भूमिका और कारोबार से जुड़ी प्रमुख जानकारियां भी साझा कीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। एनएसई के बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर रामकृष्णन ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ 17 सितंबर को खुलेगा और 21 सितंबर को बंद होगा। एक रुपये अंकित मूल्य वाले शेयर का मूल्य दायरा 1,700 से 1,785 रुपये तय किया गया है। वह मंगलवार को गोमती नगर स्थित होटल हयात में आयोजित कार्यक्रम में निवेशकों को आईपीओ की जानकारी दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि निवेशक न्यूनतम आठ शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। इसके बाद आठ के गुणक में बोली लगानी होगी। एंकर निवेशकों के लिए बोली 16 सितंबर को लगेगी। आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है, जिसमें मौजूदा शेयरधारक 12.64 करोड़ शेयर बेचेंगे।
विज्ञापन
कार्यक्रम का उद्देश्य निवेशकों को आईपीओ की प्रक्रिया, शर्तों और बोली लगाने के तरीके की जानकारी देना था। रामकृष्णन ने एनएसई की बाजार में भूमिका और कारोबार से जुड़ी प्रमुख जानकारियां भी साझा कीं।
विज्ञापन