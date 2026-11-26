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संविधान और वोट के अधिकार पर कथित प्रहार के विरोध में लखनऊ में होने वाले ‘संविधान रक्षा’ मार्च में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र गौतम ने संविधान और संविधान सभा में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बिना भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कार्यक्रम में इमरान मसूद सहित अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने संविधान और मताधिकार की रक्षा को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई।

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