Video: सीएम योगी ने किया गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन, युवाओं को पढ़ने की आदत विकसित करने की सलाह

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राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ रचनात्मक और ज्ञानवर्धक किताबें भी पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं से अपना व्यक्तिगत ‘बुक बैंक’ तैयार करने का आह्वान करते हुए कहा कि पुस्तकों का यह संग्रह जीवन में आगे बढ़ने और ज्ञानवर्धन में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को खाली समय का सदुपयोग किताबें पढ़ने में करने की सलाह दी।

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