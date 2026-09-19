Lucknow News: आंगनबाड़ी केंद्र में चला स्वच्छता अभियान

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अभियान के दौरान अधिकारियों ने केंद्र और आसपास के परिसर की साफ-सफाई की, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और पौधरोपण भी किया। बच्चों की पढ़ाई, पोषण और सुविधाओं का अवलोकन कर जानकारी ली गई। महिला अधिकारियों ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन कराया, साथ ही पोषण व स्वास्थ्य पर जागरूक किया। इस अवसर पर विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक हिमानी चौधरी ने लोगों से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का पंजीकरण कराने और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।

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लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने टिकरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में स्वच्छता अभियान चलाया। यह अभियान स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा-2026 के तहत आयोजित किया गया।