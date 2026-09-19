Lucknow News: हल्की उमस ने किया परेशान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:50 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:50 AM IST
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लखनऊ। बारिश का दौर अब समापन की ओर है। राजधानी में शुक्रवार को दिन में कई बार धूप-छांव के बीच बादलों की आवाजाही जारी रही। हल्की उमस ने भी परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार अब राजधानी में बारिश के आसार कम ही हैं। कहीं छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 सितंबर तक पूरे प्रदेश में बारिश थमने और मौसम शुष्क होने के आसार हैं। इससे प्रदेश में मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर बादल और हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। शनिवार को मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
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आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 सितंबर तक पूरे प्रदेश में बारिश थमने और मौसम शुष्क होने के आसार हैं। इससे प्रदेश में मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर बादल और हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। शनिवार को मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
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