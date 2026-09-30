Video: राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में डॉ. शिखा भदौरिया का फोक म्यूजिक कार्यक्रम

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कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से फोक म्यूजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. शिखा भदौरिया ने लोक संगीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान लोक संगीत की विभिन्न प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। सभागार में मौजूद दर्शकों ने कलाकार की प्रस्तुतियों का आनंद लिया और तालियों से उत्साहवर्धन किया।

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