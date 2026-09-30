लखनऊ: इंदिरानगर में छह करोड़ की जमीन से हटाया कब्जा, आवास एवं विकास परिषद ने 600 वर्गमीटर भूमि कराई मुक्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने मंगलवार को इंदिरानगर सेक्टर-18 में करीब 600 वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह जमीन ग्राम समीउद्दीनपुर के खसरा संख्या-317 में स्थित है। परिषद के मुताबिक भूमि की अनुमानित कीमत करीब छह करोड़ रुपये है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अधीक्षण अभियंता निर्माण खंड-छह की अगुवाई में की गई। इस दौरान परिषद के अधिकारी और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के बाद भूमि को परिषद के कब्जे में ले लिया गया।

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