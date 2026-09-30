फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: Encroachment removed from land worth ₹6 crore in Indira Nagar; Housing and Development Board frees up

लखनऊ: इंदिरानगर में छह करोड़ की जमीन से हटाया कब्जा, आवास एवं विकास परिषद ने 600 वर्गमीटर भूमि कराई मुक्त

Wed, 30 Sep 2026 02:58 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 30 Sep 2026 02:58 PM IST
सार

लखनऊ के इंदिरानगर सेक्टर-18 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने करीब 600 वर्गमीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया। ग्राम समीउद्दीनपुर के खसरा संख्या 317 की इस भूमि की अनुमानित कीमत छह करोड़ रुपये बताई गई है। कार्रवाई अधीक्षण अभियंता की अगुवाई में पुलिस बल की मौजूदगी में हुई।

विज्ञापन
Lucknow: Encroachment removed from land worth ₹6 crore in Indira Nagar; Housing and Development Board frees up
इंदिरानगर में छह करोड़ की जमीन से हटाया कब्जा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने मंगलवार को इंदिरानगर सेक्टर-18 में करीब 600 वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह जमीन ग्राम समीउद्दीनपुर के खसरा संख्या-317 में स्थित है। परिषद के मुताबिक भूमि की अनुमानित कीमत करीब छह करोड़ रुपये है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अधीक्षण अभियंता निर्माण खंड-छह की अगुवाई में की गई। इस दौरान परिषद के अधिकारी और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के बाद भूमि को परिषद के कब्जे में ले लिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed