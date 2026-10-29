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Video: रक्षामंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर ब्रह्माकुमारीज ने की प्रेसवार्ता

Akash Dwivedi

Updated Thu, 29 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 12:28 PM IST







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गोमतीनगर के विपुलखंड स्थित आत्मचिंतन भवन में ब्रह्माकुमारीज की अतिरिक्त प्रशासिका प्रमुख जयंती दीदी और रक्षामंत्री के प्रस्तावित आगमन कार्यक्रम के संबंध में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान गोमतीनगर सेंटर की इंचार्ज राधा दीदी और स्वर्णलता दीदी ने कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी दी। ... और पढ़ें

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