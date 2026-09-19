Video: राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लाम्बा ने की प्रेसवार्ता

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प्रेरणा सदन, महात्मा गांधी मार्ग स्थित लोक निर्माण परिसर में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इसमें अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लाम्बा ने पत्रकारों से बातचीत की। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने राज्य कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों को लेकर संगठन का पक्ष रखा। उन्होंने कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों पर विस्तार से जानकारी देते हुए सरकार से संबंधित मांगों पर विचार करने की बात कही। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

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