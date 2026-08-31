VIDEO: पुस्तक शतायु संघ और महिला सहभागिता पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन

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लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पुस्तक शतायु संघ और महिला सहभागिता पर परिचर्चा कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ करती राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना,महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ,राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ,डॉ शोभा विजेंद्र व अन्य।

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