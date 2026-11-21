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Video: पीएम के काफिले के लिए रोका यातायात, समतामूलक चौराहे पर वाहनों की कतार

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:59 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:59 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद समतामूलक चौराहे पर वाहनों को रोक दिया गया। काफिले के गुजरने के बाद ही रास्ता खोलने की तैयारी थी। वहीं, प्रधानमंत्री के रवाना होने के दौरान अर्जुनगंज में भी यातायात रोक दिया गया, जिससे जाम लग गया। ... और पढ़ें

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