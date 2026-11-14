VIDEO: ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर रफीक शादानी के अवधी शेर से अनीस मंसूरी का तंज

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ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने मशहूर शायर रफीक शादानी का अवधी शेर सुनाकर तंज कसा। हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे गठबंधन से वोटों का बंटवारा होगा और भाजपा को फायदा पहुंचेगा। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने रफीक शादानी का यह शेर सुनाया— 'जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो, पुलाव आवत है। नेता लोगे घुमै लागे, अपनी-अपनी जजमानी मा, उठौ काहिलऊ, छोरौ खिचरी, मारो हाथ बिरयानी मा। इहई वार्ता होति रही कल, रामदास-रमजानी मा, दूध कई मटकी धरेउ न भईया, बिल्ली के निगरानी मा।'

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