Video: निशातगंज में 150 साल पुराना बरगद का पेड़ गिरा, डाला दबकर क्षतिग्रस्त

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प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश के बीच राजधानी के निशातगंज की चौथी गली में करीब 150 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से उसके नीचे खड़ी एक डाला दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पेड़ गिरने के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। पेड़ को हटाने के लिए उसकी कटिंग की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके की बिजली आपूर्ति भी काट दी गई है। पेड़ हटने तक आसपास के लोगों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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