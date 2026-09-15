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VIDEO: नजीराबाद में गणेश उत्सव के लिए सजा पंडाल, रोशनी ने जगमगाया पूरा बाजार

Tue, 15 Sep 2026 08:24 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:24 PM IST
VIDEO: नजीराबाद में गणेश उत्सव के लिए सजा पंडाल, रोशनी ने जगमगाया पूरा बाजार
लखनऊ के नजीराबाद बाजार में गणेश उत्सव के तहत सजाया गया पंडाल। इस दौरान पूरे बाजार को भी रोशनी से जगमगा दिया गया है। कैसरबाग के राजा के तौर पर मशहूर गणपति उत्सव में लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। यह गणेश उत्सव पिछले 25 सालों से मनाया जा रहा है।
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