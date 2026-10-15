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Video: लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल आवंटन में पक्षपात का आरोप, छात्रों का प्रदर्शन
लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि छात्रावास में सीटें खाली होने के बावजूद उन्हें हॉस्टल आवंटित नहीं किया जा रहा है।
इससे नाराज छात्र डीएसडब्ल्यू (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हॉस्टल आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की मांग की। छात्रों का आरोप है कि पात्र होने के बावजूद उन्हें छात्रावास की सुविधा से वंचित रखा जा रहा है।
छात्रों ने मांग की कि खाली सीटों की स्थिति स्पष्ट की जाए और हॉस्टल आवंटन निष्पक्ष तरीके से किया जाए।
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