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Video: लखनऊ में धूप और उमस के बाद लालबाग में बारिश

लखनऊ ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 01:16 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 01:16 PM IST







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राजधानी में सुबह से तेज धूप और उमस के बाद लालबाग इलाके में अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। हालांकि, अचानक हुई बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित होने की संभावना है। ... और पढ़ें

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