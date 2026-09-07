{"_id":"6a9e6fbd355c1d462d08bacd","slug":"video-lkhanauu-ma-jarajara-imarata-ma-raha-raha-lga-cal-raha-bjara-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में जर्जर इमारतों में रह रहें लोग, चल रही बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीते दिनों दिल्ली में जर्जर इमारत ढह गई और उसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसी तरह राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद, नजीराबाद में दर्जनों इमारत ऐसी हैं जो पूरी तरह से जर्जर हैं। यहां सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। इन्हीं इमारतों के नीचे पूरी नजीराबाद बाजार चल रही है। पिछले साल बारिश के दौरान कैसरबाग, मछली मंडी में एक पेड़ और जर्जर इमारत गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद भी जिम्मेदार नहीं चेते और लोग इन्हीं जर्जर इमारतों में रहने को मजबूर है।

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