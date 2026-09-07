Video: अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर दिव्यांग शिक्षकों का प्रदर्शन

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बेसिक शिक्षा विभाग में अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर सोमवार को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा (जीपीओ) पर दिव्यांग महागठबंधन ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे दिव्यांग शिक्षकों ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और शासनादेश के तहत लंबे समय से लंबित स्थानांतरण सूची जल्द जारी करने की मांग की। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। महासचिव वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों ने मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। इस दौरान वीरेंद्र कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मुलाकात कर मामले पर चर्चा की। सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद शिक्षकों को जल्द स्थानांतरण सूची जारी होने की उम्मीद है।

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