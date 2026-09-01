Video: लखनऊ में रोड पर जलभराव के बीच सड़क में गड्ढा, हादसे का खतरा

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सीतापुर रोड स्थित पूर्णिया फ्लाईओवर के पास बारिश के बाद सड़क पर जलभराव हो गया। इसी बीच सड़क के बीचोंबीच गड्ढा होने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने गड्ढे की जानकारी वाहन चालकों को देने के लिए मौके पर एक कुर्सी रखकर उस पर लाल कपड़ा बांध दिया है। लोगों के मुताबिक, गड्ढे में ई-रिक्शा पलटने के साथ बाइक सवार भी गिर चुके हैं। वहीं, गणेशगंज में भी बारिश का पानी सड़क पर भर गया। गोमतीनगर में हाईकोर्ट के बाहर भी जलभराव की स्थिति बनी रही, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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