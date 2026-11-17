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Video: लखनऊ में एग्रो टेक-2026 को लेकर प्रेसवार्ता में दी जानकारी

Akash Dwivedi

Updated Tue, 17 Nov 2026 04:42 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 04:42 PM IST







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बीबीडी स्थित फॉर्च्यून पार्क हॉल में एग्रो टेक-2026 के संबंध में आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते आईसीएफए बोर्ड के सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष डॉ. एमजे खान। साथ में आईसीएफए के निदेशक तुषार शर्मा और आईसीएफए उत्तर प्रदेश परिषद के सदस्य डॉ. एमपी भट्ट। ... और पढ़ें

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