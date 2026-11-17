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Video: लखनऊ में ‘ड्रामा में हिंदी-उर्दू का योगदान’ पर हुई चर्चा

Akash Dwivedi

Updated Tue, 17 Nov 2026 04:40 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 04:40 PM IST







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गोमतीनगर स्थित उर्दू अकादमी ऑडिटोरियम में फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की ओर से आयोजित जश्न कार्यक्रम में ‘ड्रामा में हिंदी-उर्दू का योगदान’ सत्र में शामिल (बाएं से) तनिष्का शर्मा, प्रभाती पांडेय, इशिका गुप्ता, काजल इसरानी और यूसुफ खान। ... और पढ़ें

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