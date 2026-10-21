Video: लखनऊ के झूलेलाल घाट पर होता मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन

{"_id":"6ad82a97ed6b7ef02b095a6a","slug":"video-amidst-chants-of-jai-shri-ram-the-effigy-of-ravana-was-set-ablaze-as-the-21-foot-tall-effigy-burned-the-ramlila-ground-echoed-with-these-chants-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जय श्रीराम के जयकारों के बीच जला रावण का पुतला 21 फुट ऊंचे रावण का दहन होते ही रामलीला मैदान में गूंजे जयकारे।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}