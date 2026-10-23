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Video: लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्मों को देखने पहुंचे दर्शक

Akash Dwivedi

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:42 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:42 PM IST







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गोमती नगर स्थित एसआरएस मॉल में आयोजित लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्मों को देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं। दो दिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। फिल्म प्रेमियों में इसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। ... और पढ़ें

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