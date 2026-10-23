{"_id":"6adb410d4d5a9edc8d02360e","slug":"video-video-l-maratanayara-fatabl-lga-ma-oilva-vahaita-oura-lkhanauu-varayarasa-ka-bca-makabl-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में ऑलिव व्हाइट और लखनऊ वॉरियर्स के बीच मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में ऑलिव व्हाइट और लखनऊ वॉरियर्स के बीच मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:42 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:42 PM IST







Link Copied



ला-मार्टीनियर पोलो ग्राउंड में आयोजित ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में ऑलिव व्हाइट और लखनऊ वॉरियर्स की टीमें आमने-सामने रहीं। मुकाबले के दौरान ऑलिव व्हाइट की टीम सफेद और लखनऊ वॉरियर्स की टीम नीली जर्सी में मैदान पर उतरी। ... और पढ़ें

विज्ञापन