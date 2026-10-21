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Video: ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में बुल्स और वॉयडवाकर्स के बीच रोमांचक मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Wed, 21 Oct 2026 04:32 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 04:32 PM IST







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ला-मार्टीनियर पोलो ग्राउंड में आयोजित ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग के दौरान बुल्स की काली जर्सी और वॉयडवाकर्स की सफेद जर्सी वाली टीमों के बीच मुकाबला हुआ। मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गेंद पर कब्जा बनाने और गोल करने के लिए जोर लगाया। ... और पढ़ें

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