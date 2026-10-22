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Video: ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में अवध यूनाइटेड ए और ला-मार्टीनियर पीली के बीच मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 05:28 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 05:28 PM IST







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ला-मार्टीनियर पोलो ग्राउंड में आयोजित ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में अवध यूनाइटेड ए (नीली जर्सी) और ला-मार्टीनियर (पीली जर्सी) की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गेंद पर कब्जा बनाने और गोल करने के लिए जोर लगाया। ... और पढ़ें

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