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VIDEO: खाते में लगे 770 रुपए का होल्ड हटवाने के लिए पश्चिम बंगाल से लखनऊ चक्कर लगा रहा है मुस्तफा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 13 Sep 2026 03:03 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 03:03 PM IST

तेलीबाग, पश्चिम बंगाल के रहने वाले एमडी मुस्तफा एक व्यापारी हैं। व्यवसाय के बाबत उनके खाते में पैसे का लेनदेन होता रहता है। फरवरी 2026 में उनके खाते में 770 रुपए यह कहकर होल्ड कर दिया गया कि साइबर अपराध का पैसा है। अब एमडी मुस्तफा उस होल्ड को हटवाने के लिए पश्चिम बंगाल से लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं। एक थाने से दूसरे थाने घूम रहे हैं और परेशान है। ... और पढ़ें