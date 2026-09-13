VIDEO: कैसरबाग कचहरी परिसर के बाहर अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश

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हाईकोर्ट ने 5 हफ्ते का समय देकर कैसरबाग कचहरी परिसर के पास बने 72 अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। इससे पहले चलाए गए अभियान में 71 अवैध निर्माण तोड़े गए थे। जो अब बचे हैं उन्हें तोड़ने का आदेश जारी हुआ है। रेजीडेंसी के सामने बने वकीलों के चैंबर व अवैध अतिक्रमण।

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