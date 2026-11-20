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जनवादी महिला समिति की ओर से विधानसभा मार्ग स्थित समिति कार्यालय पर कुरआनी अधिकार के तहत बेबी खान हिना स्वयं के खुला की घोषणा के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान नाईस हसन पीड़ित अफसाना, मधु गर्ग बेबी खान पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें पीड़ित की समस्या बताती नाईशा हसन।

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