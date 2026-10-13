Video: जंगल की तरफ बंद बोरे में कुचला हुआ मिला युवक का शव

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बख्शी का तालाब थाना के अचरामऊ गांव से मलाक गांव जाने वाले कच्चे रास्ते पर सोमवार की रात लगभग 12 बजे ग्राम आचारामऊ से मलाक जाने वाले रास्ते पर एक अज्ञात बोरा पड़े होने की सूचना मिली । पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरे की जांच किया तो उसमें पुरुष का शव पाया गया। जिसका चेहरा कूचा गया था। पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। निरीक्षण से मृतक की हत्या की जाने की आशंका है। शव के सिर के पास एक अन्य जूट का बोरा बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

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