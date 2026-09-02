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VIDEO: इंदिरा नगर सेक्टर 8 में पेड़ और बिजली का खंभा गिरा, अभी तक बिजली गायब

लखनऊ ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 12:19 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 12:19 PM IST







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इंदिरा नगर सेक्टर 8 में गिरा पेड़ और बिजली का खंबा। कल 3:00 बजे हुई थी घटना। अभी तक लाइट नहीं आई है।

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