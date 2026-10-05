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Video: इटौंजा में तालाब में मिला 50 वर्षीय महिला का शव, करीब पांच दिन पुराना
इटौंजा थाना क्षेत्र में सोमवार को राजकीय पशु चिकित्सालय भवन के पीछे स्थित तालाब में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तालाब के पानी में महिला का शव पड़ा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही इटौंजा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। इंस्पेक्टर सावरेन सिंह के मुताबिक, शव करीब 50 वर्षीय महिला का है और प्रथम दृष्टया करीब पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा है।
महिला के एक हाथ में विगो लगा हुआ मिला है। उसके एक पैर में पायल थी। महिला ने साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक, अभी महिला की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के थानों से संपर्क करने के साथ ही महिला की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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