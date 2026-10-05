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Video: इकाना स्टेडियम अंडरपास में भरा नाले का पानी, कल होना है भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मैच
इकाना स्टेडियम के अंडरपास में सोमवार को नाले का पानी भर गया। मंगलवार को इसी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 मुकाबला होना है। मैच से एक दिन पहले अंडरपास में जलभराव होने से यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
नाले का पानी अंडरपास में भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। आसपास के लोगों का कहना है कि जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण बारिश और नाले का पानी यहां जमा हो जाता है।
मंगलवार को होने वाले मुकाबले को लेकर स्टेडियम में तैयारियां पूरी की जा रही हैं। ऐसे में मैच से पहले अंडरपास में जलभराव ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने जल्द पानी निकालने और जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है।
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