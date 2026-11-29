प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने की कवायद तेज कर दी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सामने अपने कैडर वोट को सहेज कर रखना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगभग सभी प्रमुख दल इस वोट बैंक में सेंध लगाने के प्रयासों में जुट गए हैं।

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भाजपा ने जहां हाल ही में प्रदेश भर के अंबेडकर स्थलों के जीर्णोद्धार की घोषणा की है, वहीं कई अन्य सरकारी योजनाओं के केंद्र में भी दलित वर्ग को रखा जा रहा है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने पीडीए फॉर्मूले में डी को दलित बताते हुए और पार्टी में दलित नेताओं को वरीयता देकर इन मतदाताओं को खुद से जोड़ने की मुहिम तेज कर दी है।इस बीच, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। कैडर पृष्ठभूमि से आने के कारण वे खासतौर पर युवाओं के बीच तेजी से अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जुझारूपन और भाषणों में सरकार पर हमलावर रुख युवाओं को आकर्षित कर रहा है। हाल ही में उन्होंने गठबंधन के तहत लखनऊ में रैली कर अपनी ताकत भी दिखाई है।इसी क्रम में कांग्रेस भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। पहले पार्टी ने दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश सह-प्रभारी (प्रभारी) के रूप में कमान सौंपी और अब संविधान दिवस व डॉ. अंबेडकर के नाम पर दलित मतदाताओं को साधने की कवायद तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी संविधान और दलित कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में हैं। यही कारण है कि यूपी में संविधान रक्षा मार्च के जरिए दलित चेहरे के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा आयोजित की गई, जिनके भाषण के केंद्र में भी अंबेडकर ही रहे। कांग्रेस आगे भी इसी एजेंडे को लक्ष्य बनाकर बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है।