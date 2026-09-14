Video: गर्मी और उमस से बेहाल पुस्तक प्रेमी, वेंटिलेशन की कमी से परेशानी

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लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे पुस्तक महोत्सव में पुस्तकों का आनंद लेने पहुंच रहे पुस्तक प्रेमियों को गर्मी और उमस परेशान कर रही है। महोत्सव स्थल पर पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होने से खासकर युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुस्तक महोत्सव में पहुंचे युवा सुमित शर्मा ने बताया कि परिसर में गर्मी काफी अधिक है और हवा के आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। उनका कहना है कि यदि वेंटिलेशन की बेहतर व्यवस्था होती तो लोग यहां अधिक समय तक रुककर पुस्तक महोत्सव का आनंद ले पाते।

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