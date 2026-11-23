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VIDEO: गर्ल्स हाईस्कूल में पुलिस की पाठशाला का आयोजन, छात्र-छात्राओं को दी गई जानकारी

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Mon, 23 Nov 2026 01:02 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 01:02 PM IST







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अमर उजाला द्वारा आयोजित पुलिस की पाठशाला नरही स्थित विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल में आयोजित किया गया जिसमें छात्र-छात्राओं को पुलिस के कानून से संबंधित जानकारी देती मिशन शक्ति प्रभारी दरोगा रश्मि। ... और पढ़ें

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