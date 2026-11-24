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Video: गुरु नानक जयंती पर डीएवी कॉलेज में सजा विशेष दरबार, श्रद्धालुओं ने छका लंगर

Akash Dwivedi

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:24 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:24 PM IST







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डीएवी पीजी कॉलेज में गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाश गुरुपर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी को प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस मौके पर विशेष दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने एक साथ पंगत में बैठकर लंगर छका। ... और पढ़ें

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