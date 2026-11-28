सपा- कांग्रेस के बीच गठबंधन तय होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। सपा से सीटों पर समझौते से पहले कांग्रेस को अपने घर में सहमति बनाने की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर ने मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि पार्टी के चंद लोग बिना किसी से राय लिए कार्य कर रहे हैं। जिस गति से कांग्रेस में उभार आया था, उसी गति से निराशा बढ़ रही है।

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सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दो दौर की बातचीत हो गई है। कांग्रेस ने दावा किया था कि वह 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिर सपा की ओर से 181 सीट की सूची देने की बात कही गई। बातचीत शुरू हुआ तो कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली हैं। हालांकि अभी कुछ अन्य सीटों पर बातचीत होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदरखाने में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने बातचीत पर सवाल उठाया था। मसूद ने यहां तक कहा था कि उन्हें घेरकर ''विलेन'' साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वे केवल अपनी पार्टी के लिए मांग और संघर्ष कर रहे हैं।उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को हराने की सारी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर नहीं है। वहीं अब अब सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने मोर्चा खोल दिया है। सांसद राठौर ने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राकेश राठौर ने कहा कि किसी से राय लिए बगैर 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया।पार्टी में किसी की राय नहीं ली जा रही है। यहां तक कि सासंदों की राय भी जरूरी नहीं समझी गई। केवल बयानबाजी हो रही है। सुबह-शाम की बयानबाजी से हम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। यूपी में सबको साथ लेकर, मिलकर निर्णय करना चाहिए। राहुल गांधी के विचारों को जनता तक पहुंचाने के बजाय खुद की तानाशाही चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं राकेश राठौर ने प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के कामकाज पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि दो माह हो गए हैं अभी तो संगठन को लेकर उन्होंने कॉल नहीं किया है। उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व की तारीफ की।