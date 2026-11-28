लखनऊ: गुस्से में पति ने दांत से पत्नी की नाक काटी, बेटी को लेकर हुए थी कहासुनी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 28 Nov 2026 07:01 PM IST
सार
रहीमाबाद के बाकीनगर गांव में पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया। गुस्साए पति ने दांत से महिला की नाक काट ली। दंपती के बीच एक साल से मनमुटाव चल रहा है।
विज्ञापन
विस्तार
मलिहाबाद के रहीमाबाद के बाकी नगर गांव में रिश्तेदारी में आए पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर पति अलीम खान ने दांत से पत्नी नाजिया की नाक काट ली। घायल नाजिया को परिजनों ने केजीएमयू में भर्ती कराया है। आरोपी अलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन
बाकी नगर निवासी शाकिर हुसैन ने बताया कि हरदोई के संडीला स्थित मलैया गांव निवासी उसका मौसेरा भाई अलीम खान जरदोजी कारीगर है। अलीम की शादी छह साल पहले उन्नाव निवासी नाजिया से हुई थी। दोनों के बीच करीब एक साल से मनमुटाव चल रहा है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - यूपी: टिकट की दावेदारी का इम्तिहान लेंगी चौपालें, भाजपा विधायकों को मिला नया टारगेट, लापरवाही पर कट सकता पत्ता
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - ऑनलाइन टास्क व निवेश के नाम पर दो लोगों से 11.89 लाख की ठगी, इस तरह ऑफर देकर फंसाया
शुक्रवार शाम करीब सात बजे अलीम पांच वर्षीय बेटी को लेकर बाकी नगर गांव में अपनी बुआ के घर आया था। वहां नाजिया भी पहुंची थी। बेटी को अपने साथ ले जाने को लेकर नाजिया और अलीम के बीच कहासुनी होने लगी। इस पर गुस्से में आकर अलीम ने दांत से नाजिया की नाक काट ली।
इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार ने बताया कि शाकिर हुसैन की तहरीर पर आरोपी अलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।