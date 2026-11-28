मलिहाबाद के रहीमाबाद के बाकी नगर गांव में रिश्तेदारी में आए पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर पति अलीम खान ने दांत से पत्नी नाजिया की नाक काट ली। घायल नाजिया को परिजनों ने केजीएमयू में भर्ती कराया है। आरोपी अलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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बाकी नगर निवासी शाकिर हुसैन ने बताया कि हरदोई के संडीला स्थित मलैया गांव निवासी उसका मौसेरा भाई अलीम खान जरदोजी कारीगर है। अलीम की शादी छह साल पहले उन्नाव निवासी नाजिया से हुई थी। दोनों के बीच करीब एक साल से मनमुटाव चल रहा है।शुक्रवार शाम करीब सात बजे अलीम पांच वर्षीय बेटी को लेकर बाकी नगर गांव में अपनी बुआ के घर आया था। वहां नाजिया भी पहुंची थी। बेटी को अपने साथ ले जाने को लेकर नाजिया और अलीम के बीच कहासुनी होने लगी। इस पर गुस्से में आकर अलीम ने दांत से नाजिया की नाक काट ली।इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार ने बताया कि शाकिर हुसैन की तहरीर पर आरोपी अलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।