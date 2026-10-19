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Video: गोमतीनगर में गूंजे गरबा के सुर, संगीत नाटक अकादमी में जमी डांडिया नाइट
लखनऊ गोमतीनगर स्थित उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में मनोरंजन संस्था की ओर से एक रंगारंग 'डांडिया नाइट' का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पारंपरिक परिधानों में सजे-धजे होकर जमकर डांडिया और गरबा खेला।
डीजे की धुन और पारंपरिक गीतों पर थिरकते युवाओं और परिवारों ने इस आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। रंग-बिरंगी रोशनी और उत्सव के माहौल ने इस डांडिया नाइट को शहरवासियों के लिए बेहद यादगार बना दिया।
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